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В Тольятти завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма

Правоохранители обратили внимание на видео с подростками в парке Победы.

Правоохранители обратили внимание на видео с подростками. Сейчас устанавливают детали произошедшего.

В соцсетях появились записи со школьниками, которые включали и исполняли в тольяттинском парке Победы сомнительные песни с признаками реабилитации нацизма.

Областной Следком возбудил уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее самарского певца Эдуарда Шарлота исключили из перечня террористов и экстремистов.

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