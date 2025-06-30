В Тольятти завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма

Правоохранители обратили внимание на видео с подростками. Сейчас устанавливают детали произошедшего.
В соцсетях появились записи со школьниками, которые включали и исполняли в тольяттинском парке Победы сомнительные песни с признаками реабилитации нацизма.
Областной Следком возбудил уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее самарского певца Эдуарда Шарлота исключили из перечня террористов и экстремистов.
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