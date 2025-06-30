Водители устроили драку на дороге в Ленинском районе Иркутска

Двое автолюбителей устроили драку на дороге в Ленинском районе Иркутска. Инцидент произошел на пересечении улиц Новаторов и Авиастроителей 27 июня.
Конфликту предшествовала лихая езда одного из автомобилистов, которая едва не спровоцировала ДТП. В какой-то момент водитель Toyota выскочил на дорогу и стал наносить удары другому участнику дорожного движения. Драку запечатлели на видео очевидцы. Сотрудники полиции проводят проверку, пишет ИА IrkutskMedia.
Ранее агентство сообщало, что трое мужчин устроили драку на автозаправке в Иркутске 16 мая. Происшествие зафиксировал на видео очевидец. На кадрах видеосъемки видно, что двое мужчин вступили в конфликт с третьим на выезде из автозаправки на улице Маяковского. Мужчина в серой футболке наносит несколько ударов оппоненту в черной одежде, после чего тот уходит, чтобы отогнать автомобиль к краю проезжей части.