В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма»

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма», — заявили в Следственном комитете.
Как сообщалось ранее, на появившемся в сети видео предположительно нетрезвые молодые люди поют про идеолога украинских националистов Степана Бандеру. Комментаторы утверждают, что запись сделана после выпускного вечера в Парке Победы.
В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.