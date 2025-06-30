БПЛА ударил по зданию школы в Таврове Белгородской области

«Инцидент произошел в начале 11-го, коптер попал в один из классов, внутри никого не было, он не сдетонировал», — сказала собеседница агентства.
По данным сайта МОУ «Тавровская СОШ “Формула Успеха”, школа открыла свои двери в сентябре 2022 года. В ней с 1-го по 11-й классы обучаются 1 354 ребенка, всего сформированы 52 класса.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше