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БПЛА ударил по зданию школы в Таврове Белгородской области

БЕЛГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Беспилотник нанес удар по зданию школы «Формула успеха» в Таврове Белгородской области, в результате чего поврежден один из классов. В помещении в этот момент никого не было, сообщили ТАСС в администрации села Таврово.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел в начале 11-го, коптер попал в один из классов, внутри никого не было, он не сдетонировал», — сказала собеседница агентства.

По данным сайта МОУ «Тавровская СОШ “Формула Успеха”, школа открыла свои двери в сентябре 2022 года. В ней с 1-го по 11-й классы обучаются 1 354 ребенка, всего сформированы 52 класса.

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