Шесть человек, включая троих детей, погибли в лобовом ДТП на на Алтае

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, а еще четверо получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае. Трагедия произошла 30 июня на 187-м километре федеральной автодороги А-322 в Шипуновском районе, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным ГУ МВД Алтайского края, водитель, управлявший автомобилем «Киа Форте», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хонда-Одиссей». В результате аварии четыре человека, получившие травмы, доставлены в больницы, их состояние уточняется. Сразу же после происшествия на место прибыли все экстренные службы. Экипажи Госавтоинспекции организуют дорожное движение и оказывают помощь, параллельно с ними работает следственно-оперативная группа полиции.
По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Сергея Камышева, на место аварии направили главу региональной Госавтоинспекции и эксперта-автотехника. Их задача — организовать контроль и провести необходимые экспертизы. Ход расследования находится на личном контроле начальника УВД.
Свою проверку по факту аварии начала и прокуратура Алтайского края. По поручению прокурора региона Антона Германа, ведомство выясняет причины и обстоятельства трагедии, а также проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.