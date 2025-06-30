Шесть человек, включая троих детей, погибли в лобовом ДТП на на Алтае

По предварительным данным ГУ МВД Алтайского края, водитель, управлявший автомобилем «Киа Форте», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хонда-Одиссей». В результате аварии четыре человека, получившие травмы, доставлены в больницы, их состояние уточняется. Сразу же после происшествия на место прибыли все экстренные службы. Экипажи Госавтоинспекции организуют дорожное движение и оказывают помощь, параллельно с ними работает следственно-оперативная группа полиции.