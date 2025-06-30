В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу

УФА, 30 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня жители с признаками пищевого отравления массово обращались в больницы. Несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли более чем у 30 школьников после выпускного бала в банкетном зале в центре Перми.
«Двадцать пятого июня зафиксированы обращения граждан в медицинские учреждения с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.