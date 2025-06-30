В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу

Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня жители с признаками пищевого отравления массово обращались в больницы. Несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли более чем у 30 школьников после выпускного бала в банкетном зале в центре Перми.