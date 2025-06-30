13-летние самокатчик и велосипедист столкнулись в Промышленном районе Самары

Авария произошла в воскресенье днем около ТРЦ «Парк Хаус». Подросткам потребовалась помощь медиков, сообщили в областном ГУ МВД.
13-летний парень на электросамокате Kugoo G3 PRO следовал по велодорожке с улицы XXII Партсъезда в сторону Жигулевской. Около Московского шоссе, 81б врезался в сверстника на велосипеде Stern Dynamic.
Первому оказали разовую медпомощь. Второму назначили амбулаторное лечение. Всего 29 июня в 63-м регионе зарегистрировали 15 ДТП с 19 пострадавшими и одним погибшим. Также выявили 275 нарушений ПДД.
В тот же день в Тольятти 50-летний мужчина на иномарке насмерть сбил 30-летнего самокатчика.
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