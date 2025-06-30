На набережной Белой в Уфе во время мероприятия в честь Дня молодежи едва не утонул молодой человек

Вчера вечером, 29 июня, во время празднования Дня молодежи на набережной реки Белой в Уфе произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, 29-летний житель Салавата, решил переплыть реку, но начал тонуть. К счастью, его вовремя заметили и спасли.
Женщина-очевидец обратила внимание на то, что в воде кто-то тонет. Она сразу же позвала на помощь спасателя, который дежурил на мероприятии. Сотрудник поисково-спасательного отряда подал тонущему спасательный круг с веревкой и вытянул его к пирсу. Вместе с другими очевидцами парня достали из воды.
Медицинская помощь молодому человеку не потребовалась, однако, по предварительным данным, он был пьян. На вопросы спасателей он смог лишь пробормотать: «Простите, пожалуйста», объяснив, что хотел переплыть реку.
— Не купайтесь в необорудованных местах, не переплывайте водоемы, не заходите в воду, если перед этим употребили спиртное, — призвали в УГЗ.
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