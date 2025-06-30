На набережной Белой в Уфе во время мероприятия в честь Дня молодежи едва не утонул молодой человек

Женщина-очевидец обратила внимание на то, что в воде кто-то тонет. Она сразу же позвала на помощь спасателя, который дежурил на мероприятии. Сотрудник поисково-спасательного отряда подал тонущему спасательный круг с веревкой и вытянул его к пирсу. Вместе с другими очевидцами парня достали из воды.