Мужчина погиб при пожаре в Братске

«Когда наши подразделения прибыли на место, дом уже полностью был охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Двое человек сумели эвакуироваться с верхнего этажа через окно. К сожалению, на первом этаже позже был обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве.