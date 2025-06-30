Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при пожаре в Братске

Непотушенная сигарета привела к гибели 33-летнего сибиряка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар с трагическим исходом произошел в Братске днем 29 июня. В садоводстве «Одуванчик — 1», на улице Ягодной, загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Когда наши подразделения прибыли на место, дом уже полностью был охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Двое человек сумели эвакуироваться с верхнего этажа через окно. К сожалению, на первом этаже позже был обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве.

По информации спасателей, погибшим оказался 33-летний хозяин дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, открытый огонь удалось ликвидировать за десять минут. Предположительная причина происшествия — неосторожность при курении. МЧС в очередной раз напоминает об опасности курения в помещении и советует устанавливать пожарный извещатель.