Мужчина погиб при пожаре в Братске

Пожар с трагическим исходом произошел в Братске днем 29 июня. В садоводстве «Одуванчик — 1», на улице Ягодной, загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
«Когда наши подразделения прибыли на место, дом уже полностью был охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Двое человек сумели эвакуироваться с верхнего этажа через окно. К сожалению, на первом этаже позже был обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве.
По информации спасателей, погибшим оказался 33-летний хозяин дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, открытый огонь удалось ликвидировать за десять минут. Предположительная причина происшествия — неосторожность при курении. МЧС в очередной раз напоминает об опасности курения в помещении и советует устанавливать пожарный извещатель.