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Сотрудники ФСБ задержали петербуржца за призывы к терактам

Мужчина призывал в интернете наносить удары по российской инфраструктуре.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ задержали петербуржца проукраинских взглядов, который призывал к терактам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина в интернете призывал украинские силы наносить удары по российской инфраструктуре. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о пропаганде терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Эта статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

— Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства дела: изучают электронную переписку подозреваемого, круг его общения и возможных сообщников, — отмечается в сообщении.

Это уже не первый случай, когда ФСБ пресекает подобную деятельность. Ведомство напоминает, что даже словесные призывы к насилию и терактам являются уголовно наказуемыми.

Ранее «КП-Петербург» писала, что суд отправил в СИЗО помощника в подготовке теракта в Петербурге.