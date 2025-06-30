Сотрудники ФСБ задержали петербуржца за призывы к терактам

Сотрудники ФСБ задержали петербуржца проукраинских взглядов, который призывал к терактам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина в интернете призывал украинские силы наносить удары по российской инфраструктуре. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о пропаганде терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Эта статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.
— Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства дела: изучают электронную переписку подозреваемого, круг его общения и возможных сообщников, — отмечается в сообщении.
Это уже не первый случай, когда ФСБ пресекает подобную деятельность. Ведомство напоминает, что даже словесные призывы к насилию и терактам являются уголовно наказуемыми.
Ранее «КП-Петербург» писала, что суд отправил в СИЗО помощника в подготовке теракта в Петербурге.