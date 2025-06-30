Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» едва не остался без топлива в небе

Утром 28 июня, во время полёта пассажирского самолёта ростовской компании «Азимут» из Алматы в Сочи случился инцидент. Согласно данным Telegram-канала Aviaincident, экипаж воздушного судна Sukhoi Superjet RRJ-95 с бортовым номером RA-89080 доложил диспетчерам ростовского центра управления полётами о минимальном остатке топлива на борту.