Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» едва не остался без топлива в небе

Утром 28 июня, во время полёта пассажирского самолёта ростовской компании «Азимут» из Алматы в Сочи случился инцидент. Согласно данным Telegram-канала Aviaincident, экипаж воздушного судна Sukhoi Superjet RRJ-95 с бортовым номером RA-89080 доложил диспетчерам ростовского центра управления полётами о минимальном остатке топлива на борту.
Сигнал срочности при этом воздушное судно не объявляло. Несмотря на возникшие сложности, полёт завершился успешно, посадка прошла в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что самолёт донской авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из-за технической неполадки. Воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Самарканд, не смогло вылететь по расписанию 21 июня.