Бастрыкину доложат о деле нападения стаи собак на ребёнка в Перми

Председатель СК РФ поручил доложить об уголовном деле о нападении стаи собак на ребёнка в Перми, сообщает Следственный комитет России.
В июне 2025 года стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку. Школьница шла домой в микрорайоне Крохалева. На пустыре ей навстречу выбежали шесть собак. Они начали лаять и прыгать на ребенка. Отогнать животных получилось у мужчин, которые заметили нападение и пришли на помощь. У девочки остались царапины на ноге и руке, а также у нее случилась истерика из-за испуга.
В социальных сетях жители Перми пожаловались, что количество агрессивных собак в городе только растет. Администрация не принимает никаких мер к их отлову.
В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми собака, привязанная к велопарковке, напала на мальчика, который проходил мимо, и укусила его руку.