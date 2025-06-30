Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о деле нападения стаи собак на ребёнка в Перми

На девочку набросились шесть собак.

Источник: Freepik

Председатель СК РФ поручил доложить об уголовном деле о нападении стаи собак на ребёнка в Перми, сообщает Следственный комитет России.

В июне 2025 года стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку. Школьница шла домой в микрорайоне Крохалева. На пустыре ей навстречу выбежали шесть собак. Они начали лаять и прыгать на ребенка. Отогнать животных получилось у мужчин, которые заметили нападение и пришли на помощь. У девочки остались царапины на ноге и руке, а также у нее случилась истерика из-за испуга.

В социальных сетях жители Перми пожаловались, что количество агрессивных собак в городе только растет. Администрация не принимает никаких мер к их отлову.

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми собака, привязанная к велопарковке, напала на мальчика, который проходил мимо, и укусила его руку.