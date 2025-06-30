Бастрыкину доложат о деле нападения стаи собак на ребёнка в Перми

В июне 2025 года стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку. Школьница шла домой в микрорайоне Крохалева. На пустыре ей навстречу выбежали шесть собак. Они начали лаять и прыгать на ребенка. Отогнать животных получилось у мужчин, которые заметили нападение и пришли на помощь. У девочки остались царапины на ноге и руке, а также у нее случилась истерика из-за испуга.