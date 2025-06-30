Две девочки пострадали в ДТП с двумя иномарками в Самарской области 29 июня

Авария случилась в воскресенье днем в Кинельском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального главка.
43-летняя женщина на Chevrolet Aveo ехала по дороге Кинель — Богатое — Борское из Самары в сторону второго села. Позже вылетела на обочину, врезалась в знак, оказалась на «встречке» и столкнулась с Renault Duster с 64-летним мужчиной.
В больницу отвезли владельца первой легковушки и ее 12-летнюю пассажирку. Также 13-летняя девочка из второго авто самостоятельно добралась до больницы и обратилась за медпомощью.
А в Промышленном районе Самары около ТРЦ «Парк Хаус» друг в друга влетели 13-летние самокатчик и велосипедист.
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