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Две девочки пострадали в ДТП с двумя иномарками в Самарской области 29 июня

Авария с Chevrolet Aveo и Renault Duster случилась в воскресенье днем в Кинельском районе губернии.

Авария случилась в воскресенье днем в Кинельском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального главка.

43-летняя женщина на Chevrolet Aveo ехала по дороге Кинель — Богатое — Борское из Самары в сторону второго села. Позже вылетела на обочину, врезалась в знак, оказалась на «встречке» и столкнулась с Renault Duster с 64-летним мужчиной.

В больницу отвезли владельца первой легковушки и ее 12-летнюю пассажирку. Также 13-летняя девочка из второго авто самостоятельно добралась до больницы и обратилась за медпомощью.

А в Промышленном районе Самары около ТРЦ «Парк Хаус» друг в друга влетели 13-летние самокатчик и велосипедист.

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