В Краснодаре 13 жителей вовлекали девушек в проституцию. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 13 краснодарцев в возрасте от 29 до 67 лет. По данным следствия, трое организаторов и их соучастники вовлекали женщин в проституцию.
Девушки оказывали интимные услуги в помещениях массажных салонов. Они располагались в Краснодаре и Новороссийске.
Сообщники находили женщин на сайтах бесплатных объявлений. Им предлагали работу массажиста, но затем вовлекали в проституцию.
Семеро участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Остальным фигурантам запретили определенные действия.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.