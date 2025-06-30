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В Краснодаре 13 жителей вовлекали девушек в проституцию

В Краснодаре завершили расследование дела о вовлечении девушек в проституцию.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 13 жителей вовлекали девушек в проституцию. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 13 краснодарцев в возрасте от 29 до 67 лет. По данным следствия, трое организаторов и их соучастники вовлекали женщин в проституцию.

Девушки оказывали интимные услуги в помещениях массажных салонов. Они располагались в Краснодаре и Новороссийске.

Сообщники находили женщин на сайтах бесплатных объявлений. Им предлагали работу массажиста, но затем вовлекали в проституцию.

Семеро участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Остальным фигурантам запретили определенные действия.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.