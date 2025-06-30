Пожар в Алуште: спасатели готовятся к ухудшению погоды в горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В ликвидации возгорания сухой растительности на горе Кастель под Алуштой задействовано 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты продолжают работу по проливке отдельных очагов, готовятся в том числе и к ухудшению погодных условий. Об этом журналистам рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.