Пожар в Алуште: спасатели готовятся к ухудшению погоды в горах

Он также добавил, что к обеду прогнозируется усиление ветра. Поэтому все, кто задействован в ликвидации возгорания, будут оставаться на месте до полной стабилизации обстановки.
«Группировку мы держим. Максимально сейчас протушим все очаги. Единственное, осложняется тем, что отдельные очаги находятся на скалах, куда добраться сложно. Однако обстановка стабильная, на контроле», — подчеркнул начальник республиканского главка МЧС России.
По итогам специалисты минэкологии дадут оценку нанесенному ущербу, а также конкретным площадям, которые пострадали, уточнил Аркадий Ожигин.
В понедельник утром глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что вместе со спасателями на тушении лесного пожара до позднего вечера воскресенья работали 83 волонтера, утром на смену заступили 35 добровольцев.
О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров. К тушению привлекали два вертолета.
Распространения пожара не допущено, угрозы населенным пунктам нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.