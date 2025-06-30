Гадалка-мошенница из Ленобласти ответит за ритуалы перед судом

Псевдогадалка из Ленобласти выманила у жительницы Ленобласти 765 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Красногвардейского района завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как установило следствие, под видом гадалки она выманила у доверчивой клиентки более 765 тысяч рублей.
С апреля по июнь 2021 года обвиняемая проводила для потерпевшей различные «магические ритуалы» — якобы для сохранения брака, снятия порчи и защиты семьи. В стоимость услуг входили не только «сверхъестественные способности» гадалки, но и покупка свечей, оберегов и даже алкоголя с конфетами для обрядов.
— Когда обещанные результаты так и не проявились, а клиентка потребовала вернуть деньги, мошенница просто удалила переписку и перестала выходить на связь, — уточнила пресс-служба надзорного органа.
Дело направлено в Красногвардейский районный суд. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.