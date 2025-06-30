Гадалка-мошенница из Ленобласти ответит за ритуалы перед судом

С апреля по июнь 2021 года обвиняемая проводила для потерпевшей различные «магические ритуалы» — якобы для сохранения брака, снятия порчи и защиты семьи. В стоимость услуг входили не только «сверхъестественные способности» гадалки, но и покупка свечей, оберегов и даже алкоголя с конфетами для обрядов.