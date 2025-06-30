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В Уфе предполагаемый аферист обогатился на продаже чужих машин

Полиция задержала 49-летнего жителя Уфы, подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобилей. На него поступило более 20 заявлений от граждан.

Источник: пресс-служба УМВД России по Уфе

По данным пресс-службы управления МВД России по Уфе, в отношении предполагаемого афериста были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в том числе в особо крупном размере. Они переданы в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Уфе, где объединены в одно производство.

По предварительным данным, в мае этого года 49-летний уфимец открыл автосалон. Там он принимал машины от граждан на реализацию. В дальнейшем мужчина подделывал договоры и реализовал похищенные автомобили третьим лицам. Деньги законным владельцам автомобилей не отдавал. Предварительный ущерб сейчас оценивается на сумму около 25 млн рублей.

В ближайшее время судом уфимцу изберут меру пресечения.