В Уфе предполагаемый аферист обогатился на продаже чужих машин

По данным пресс-службы управления МВД России по Уфе, в отношении предполагаемого афериста были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в том числе в особо крупном размере. Они переданы в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Уфе, где объединены в одно производство.
По предварительным данным, в мае этого года 49-летний уфимец открыл автосалон. Там он принимал машины от граждан на реализацию. В дальнейшем мужчина подделывал договоры и реализовал похищенные автомобили третьим лицам. Деньги законным владельцам автомобилей не отдавал. Предварительный ущерб сейчас оценивается на сумму около 25 млн рублей.
В ближайшее время судом уфимцу изберут меру пресечения.