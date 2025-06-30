В Уфе предполагаемый аферист обогатился на продаже чужих машин

По данным пресс-службы управления МВД России по Уфе, в отношении предполагаемого афериста были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в том числе в особо крупном размере. Они переданы в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Уфе, где объединены в одно производство.