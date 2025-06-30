Работающий в РФ белорус-кладовщик похищал со склада пылесосы и отправлял в Беларусь как бассейны

Говорится, что после этого мужчина оформил заказ на доставку указанных товаров в Беларусь. Через десять дней фигурант уволился с работы и вернулся в Беларусь. Он забрал украденное имущество и намеревался его продать. Однако мужчина узнал, что его работодателю стало известно про хищение. Тогда белорус сам обратился в правоохранительные органы.