Работающий в РФ белорус-кладовщик похищал со склада пылесосы и отправлял в Беларусь как бассейны

В России кладовщик похищал пылесосы под видом бассейнов и отправлял в Беларусь. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета.
«Раскрыта схема хищения имущества со склада: кладовщик похищал пылесосы, выдавая товар за бассейны», — сказано в сообщении.
Согласно данным следствия, в апреле 2024 года 25-летний молодой человек, который работал на складе предприятия в России, решил похитить имущество.
«Для этого он вложил 9 пылесосов в коробки со штрихкодами другого товара меньшей стоимости», — отметили в пресс-службе.
Говорится, что после этого мужчина оформил заказ на доставку указанных товаров в Беларусь. Через десять дней фигурант уволился с работы и вернулся в Беларусь. Он забрал украденное имущество и намеревался его продать. Однако мужчина узнал, что его работодателю стало известно про хищение. Тогда белорус сам обратился в правоохранительные органы.
В России кладовщик похищал пылесосы под видом бассейнов и отправлял в Беларусь. Фото: sk.gov.by.
«Украденное привез в милицию. Ущерб организации причинен на сумму более 10 тысяч рублей», — обратили внимание в пресс-службе.
На допросе обвиняемый сообщил, что причиной совершения преступления стало желание увеличь свой доход из-за жесткой системы штрафов. Фигуранту было предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса — кража, совершенная в крупном размере.
Ранее МВД сообщило, что житель Слонима получил $200000, обеспечив анонимность телефонным мошенникам.
Кроме того, МВД раскрыло детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000: «Пользовались услугами гримера и выдавали себя за разработчика игры из Великобритании».
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