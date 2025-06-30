Три женщины пострадали в аварии с «Вестой» и Kia в Кировском районе Самары

Легковушки столкнулись ночью 29 июня. Всем назначили стационарное лечение, рассказали в областном ГУ МВД.
52-летний автолюбитель на «Весте» ехал по улице Алма-Атинской со Стара-Загоры. При повороте налево на участок около 99-го дома влетел в Kia Optima. За рулем иномарки был 46-летний мужчина.
Пассажиркам иномарки — 49-летней и двум 39-летним женщинам — назначили стационарное лечение. Также в воскресенье в Самарской области в ДТП с Chevrolet Aveo и Renault Duster пострадали две девочки.
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