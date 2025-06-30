Украинский суд приговорил блогера Дмитрия Пучкова к 10 годам лишения свободы

Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) к 10 годам лишения свободы. Приговор, оглашенный 30 июня, также предусматривает конфискацию имущества осужденного. Об этом сообщает ТАСС.
По данным пресс-службы Винницкого городского суда, Дмитрий Пучков признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Посягательство на территориальную целостность» и «Пропаганда войны».
Вердикт был вынесен заочно, так как блогер находится за пределами Украины. Сам Дмитрий Пучков уже прокомментировал решение украинского суда. Как передает телеканал RT, блогер отреагировал на приговор кратко: «Идиоты… Атас».
СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения в отношении российских политических, военных, культурных и общественных деятелей по различным статьям.