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Украинский суд приговорил блогера Дмитрия Пучкова к 10 годам лишения свободы

Украинский суд заочно приговорил российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) к 10 годам лишения свободы и конфискации имущества. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) к 10 годам лишения свободы. Приговор, оглашенный 30 июня, также предусматривает конфискацию имущества осужденного. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Винницкого городского суда, Дмитрий Пучков признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Посягательство на территориальную целостность» и «Пропаганда войны».

Вердикт был вынесен заочно, так как блогер находится за пределами Украины. Сам Дмитрий Пучков уже прокомментировал решение украинского суда. Как передает телеканал RT, блогер отреагировал на приговор кратко: «Идиоты… Атас».

СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения в отношении российских политических, военных, культурных и общественных деятелей по различным статьям.