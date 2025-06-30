В Калининграде арестовали троих подростков по делу о покушении на теракт

По версии следствия, вечером 23 июня обвиняемые, находясь в районе железнодорожного перегона «Пионерский Курорт — Переславское Новое», совершили попытку поджога и уничтожения батарейного шкафа входного светофора. Объект влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование железнодорожного перегона, в случае выведения его из строя появилась бы реальная возможность гибели людей. Однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца по не зависящим от них обстоятельствам, и они скрылись с места преступления.