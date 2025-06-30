В Самарской области наркозависимого жителя задержали за хранение «синтетики»

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Отрадного 1992 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Подробности рассказали в региональном отделении ГУ МВД.
Мужчину задержали в тёмное время суток после сообщения от горожан. При досмотре у него изъяли свёрток с веществом, которое, по его словам, он хранил для личного употребления. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик PVP в значительном размере.
Также задержанный отказался проходить медосвидетельствование, за что был оштрафован на 4 тысячи рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Полиция продолжает проверку в отношении источника, откуда он получил наркотики.
А в Тольятти задержали 20-летнего студента, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. У него изъяли 30 свёртков с веществом.
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