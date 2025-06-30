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23-летний парень на «Приоре» врезался в столб в Центральном районе Тольятти

Авария случилась в воскресенье днем на Обводном шоссе. Молодого водителя отвезли в больницу.

Авария случилась в воскресенье днем на Обводном шоссе. Молодого водителя отвезли в больницу, сообщили в региональном главке.

23-летний парень на «Приоре» следовал с улицы Васильевской в сторону Новозаводской. Около Обводного шоссе, 70а, строения 1 нарушил правила расположения авто, слетел на обочину и врезался в опору ЛЭП.

Автолюбителя госпитализировали. В тот же день в Кировском районе Самары в ДТП с «Вестой» и Kia пострадали три женщины. Им назначили стационарное лечение.

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