На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

«Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Алтайскому краю по факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в аварии погибли трое детей и трое взрослых. В главке МВД подтвердили эту информацию.
«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Forte, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Odyssey», — отмечают в пресс-службе.
Расследование находится на контроле у начальника главка МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.
Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с ДТП.