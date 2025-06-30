Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

БАРНАУЛ, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Алтайскому краю по факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в аварии погибли трое детей и трое взрослых. В главке МВД подтвердили эту информацию.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Forte, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Odyssey», — отмечают в пресс-службе.

Расследование находится на контроле у начальника главка МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.

Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с ДТП.