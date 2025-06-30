Осужден краснодарец, обвиняемый в убийстве бизнесмена в центре города

Согласно материалам дела, 1 марта 2024 года подсудимый Григорян, вооружившись охотничьим двуствольным ружьем, проследил за бизнесменом от его дома в поселке Яблоновский до парковки на улице Буденного в Краснодаре. Дождавшись, когда мужчина вышел из здания и направился к автомобилю, фигурант Григорян с расстояния не менее шести метров произвел два выстрела в область груди, выяснило следствие. Потерпевший скончался на месте.