Человек погиб под колесами спецтехники в Мангистау

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в июне этого года вступил в законную силу приговор Тупкараганского районного суда. По нему к 1 году лишения свободы по ч.3 ст. 156 УК РК осудили мастера бригады предприятия за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.