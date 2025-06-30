Верховный суд Татарстана освободил экс-главу ОКБ им. Симонова от 8 лет в тюрьме

Расследование дела Александра Гомзина началось в 2018 году. Бывшего главу ОКБ им. Симонова подозревали в хищении средств, которые Правительство России выделило на создание тяжелого беспилотника «Альтаир». Александра Гомзина также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Следствие считало, что сумма ущерба могла составить более 1 млрд руб.