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Верховный суд Татарстана освободил экс-главу ОКБ им. Симонова от 8 лет в тюрьме

Верховный суд Татарстана приговорил бывшего генерального директора и главного конструктора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина к восьми годам лишения свободы, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе суда.

Судья также постановил удовлетворить иск Минобороны РФ на 494 млн руб.

Расследование дела Александра Гомзина началось в 2018 году. Бывшего главу ОКБ им. Симонова подозревали в хищении средств, которые Правительство России выделило на создание тяжелого беспилотника «Альтаир». Александра Гомзина также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Следствие считало, что сумма ущерба могла составить более 1 млрд руб.