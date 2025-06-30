В Башкирии в массовом ДТП с автобусом пострадали несколько человек

Сегодня недалеко от деревни Ишимбаево рейсовый автобус столкнулся с «ГАЗелью» и двумя легковыми автомобилями. В аварии пострадали несколько человек: водители машин и три пассажира — их доставили в больницу.
Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Салаватского района Александр Щевелев. В рамках организованной проверки прокуратура даст оценку деятельности по перевозке граждан, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.