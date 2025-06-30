Слезами горе не поможешь. Под Алуштой сутки не могут потушить лесной пожар

Ми-8 — многофункциональный вертолет, который можно использовать для самых различных задач благодаря постоянным улучшениям и дополнительному оборудованию. Он работает в любых погодных условиях — от сильных заморозков до жары, прост в эксплуатации и обследовании. Вертолет оснащен двумя двигателями, у него пять лопастей основного винта и три — у рулевого. Экипаж состоят из двух пилотов и бортмеханика. Ми-8 применяют для перевозки людей и грузов, эвакуации раненых, тушению пожаров, доставки десанта, огневой поддержки и других задачи.