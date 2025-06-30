Слезами горе не поможешь. Под Алуштой сутки не могут потушить лесной пожар

В Крыму почти сутки продолжается тушение ландшафтного пожара на горе Кастель в районе Алушты. Огонь возник недалеко от поселка Лазурное. Хотя изначально площадь возгорания не превышала одного гектара, неблагоприятные погодные условия способствовали быстрому распространению пламени. К ночи 29 июня пожар уже охватил 5 гектаров. Подробнее о его ликвидации — в нашем материале.
Сбросили 162 тонны воды.
Пожар на горе Кастель вблизи населенного пункта Лазурное в Крыму вспыхнул 29 июня около 15:00. Сначала пламя охватило менее одного гектара, однако из-за сложных погодных условий — высокой температуры, ветра и труднодоступной местности — огонь быстро распространился. Уже к ночи 29 июня площадь возгорания увеличилась до 5 гектаров. Особенно тревожило, что пожар вплотную подошел к сухим зарослям и мог угрожать населенному пункту.
Начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин отметил, что благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространение огня на жилые территории — угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.
По данным пресс-службы МЧС России, огонь пожар локализован. Для борьбы с ним максимально было задействовано около 350 человек, а также вертолет Ми-8, который только за сегодня сбросил на очаги возгорания 51 тонну воды (всего — 162 тонн с начала тушения). А в настоящее время на месте трудятся 186 человек и 58 единиц техники.
«Работы по проливке продолжаются. Прогнозируют усиление ветра к обеду, потому сейчас максимально потушим все очаги», — сказал начальник главка МЧС России по республике Аркадий Ожигин в беседе с РИА Новости Крым.
Также в Алуште для спасателей и волонтеров организован подвод воды и еды.
Справка
Ми-8 — многофункциональный вертолет, который можно использовать для самых различных задач благодаря постоянным улучшениям и дополнительному оборудованию. Он работает в любых погодных условиях — от сильных заморозков до жары, прост в эксплуатации и обследовании. Вертолет оснащен двумя двигателями, у него пять лопастей основного винта и три — у рулевого. Экипаж состоят из двух пилотов и бортмеханика. Ми-8 применяют для перевозки людей и грузов, эвакуации раненых, тушению пожаров, доставки десанта, огневой поддержки и других задачи.
Ущерб от пожара оценит Министерство экологии.
Как уже сообщалось, жилым домам, расположенным рядом с очагом пожара, ничего не угрожает. Однако власти и ведомства готовы к любому развитию событий — при необходимости жители будут эвакуированы.
Также глава администрации Алушта Галина Огнева в своем телеграм-канале поблагодарила всех алуштинцев, которые ночью помогали тушить новые очаги, возникавшие из-за сильного ветра. Она также обратилась к жителям и гостям города с просьбой соблюдать осторожность.
«Стоит сухая погода, нет дождей, и все это произошло из-за беспечности людей — где-то бросили окурок, где-то развели костер в неположенном места. Нужно понимать, какая сейчас обстановка: даже если косить траву, вес лес выкосить невозможно», — сказала она.
Так, по словам министра экологии Крыма Ольги Шевцовой, 30% горящей территории на горе Кастель — это лес, а предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщает, что ситуация с пожаром в районе Алушты находится на особом контроле. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин в беседе с РИА Новости Крым отметил, что ущерб от будет оценен министерством экологии уже после ликвидации возгорания.