Лесной пожар в 3,5 га потушили в Каменском районе Ростовской области

Также представителей экстренного ведомства девять раз привлекали на местах ДТП, помощь была оказана 15 пострадавшим. Один смертельный случай произошел на воде в Матвеево-Курганском районе, сейчас выясняются причины произошедшего, ведутся следственные мероприятия.