Лесной пожар в 3,5 га потушили в Каменском районе Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области потушили лесной пожар на площади в 3,5 га. Об этом по итогам прошедшей недели сообщает пресс-служба областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).
Кроме того, по информации спасателей, с 23 по 29 июня после загорания сухой растительности произошло 26 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила 0,182 га.
Также представителей экстренного ведомства девять раз привлекали на местах ДТП, помощь была оказана 15 пострадавшим. Один смертельный случай произошел на воде в Матвеево-Курганском районе, сейчас выясняются причины произошедшего, ведутся следственные мероприятия.
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