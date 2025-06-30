Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесной пожар в 3,5 га потушили в Каменском районе Ростовской области

Один лесной и несколько ландшафтных пожаров потушили за неделю в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области потушили лесной пожар на площади в 3,5 га. Об этом по итогам прошедшей недели сообщает пресс-служба областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).

Кроме того, по информации спасателей, с 23 по 29 июня после загорания сухой растительности произошло 26 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила 0,182 га.

Также представителей экстренного ведомства девять раз привлекали на местах ДТП, помощь была оказана 15 пострадавшим. Один смертельный случай произошел на воде в Матвеево-Курганском районе, сейчас выясняются причины произошедшего, ведутся следственные мероприятия.

Подпишись на нас в Telegram.