Женщина чудом не утонула в Свислочи в Минске

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Молодая женщина чуть не утонула в реке Свислочь в Минске, трагедии вряд ли удалось бы избежать, если бы не случайные прохожие, которые обратились за помощью к МЧС.
«30 июня в 05:13 на номер “112” от очевидцев поступило сообщение о необходимости оказания помощи человеку на акватории реки Свислочь в районе ул. Старовиленской в Минске. К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям.
Прибыв на место, работники МЧС увидели, что в 30 метрах от берега на поверхности воды находится женщина, не падающая признаков жизни. При помощи спасательной доски они извлекли ее из воды и доставили на берег.
«До прибытия медиков спасатели проводили реанимационные действия, в результате чего спасенная 1993 г.р. пришла в сознание. Она госпитализирована», — рассказали в министерстве.
Причина происшествия устанавливается, отметили там.