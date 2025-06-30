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Очнулся в лесополосе без денег и связи: обокравшую бизнесмена женщину задержала полиция

Бизнесмен из Хабаровска очнулся в лесополосе после застолья без денег и телефона.

Источник: Комсомольская правда

В Краснофлотском районе Хабаровска полиция задержала 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже смартфона и денег у случайного знакомого. Как установили правоохранители, потерпевший — индивидуальный предприниматель — распивал спиртное в компании новых знакомых, с которыми встретился у магазина. На следующее утро он очнулся в лесополосе без телефона стоимостью 17 тысяч рублей, а позднее обнаружил пропажу 140 тысяч рублей со своего счета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Оперативники выяснили, что подозреваемая воспользовалась мобильным банком потерпевшего, переведя себе его деньги, которые затем потратила на парфюмерию и украшения. В ходе обыска у женщины и ее подруги изъяли 20 тысяч рублей и похищенный телефон.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая полностью возместила ущерб. В ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.