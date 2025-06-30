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В одном из общежитий Могилева произошел пожар

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В одном из общежитий Могилева произошел пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Вчера, 29 июня, в 23.25 к спасателям обратился 23-летний могилевчанин и сообщил, что в его комнате в общежитии по проспекту Пушкинскому произошел пожар.

Одновременно со звонком поступил сигнал о сработке системы пожарной автоматики «Молния». Подразделения МЧС оперативно прибыли к пятиэтажному зданию общежития. В коридоре на втором этаже создалось задымление: горела одна из комнат двухкомнатного блока.

Наниматель жилья самостоятельно эвакуировался. Ему понадобилась госпитализиция.

Спасатели ликвидировали пожар, не дав огню выйти за пределы комнаты. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены в комнате. Эвакуация жильцов общежития не проводилась.

Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания оставленного включенным в розетку аккумулятора электровелосипеда.