Столкновения в Сербии. Фоторепортаж

Протесты начались еще в субботу, когда в Белграде на площадь Славия и близлежащие улицы вышли около 36 тысяч человек. К митингу готовились заранее, дата проведения — 28 июня была выбрана не случайно. В субботу истек срок ультиматума, который сербские активисты ранее выдвинули президенту страны Александру Вучичу. Протестующие стали требовать отставки действующего президента и назначения внеочередных парламентских выборов после того, как требования, выдвинутые ими ранее, не были выполнены.
Студенты и другие участники акции протеста вышли на улицы Белграда с заявлениями о нелегитимности действующей власти и объявили о начале кампании гражданского неповиновения по всей стране. Новая волна несогласия с политикой Вучича переросла в столкновения с полицейскими.
Стражи порядка стали применять силу, когда протестующие направились к зданию сербского парламента с площади Славия. Они стали жечь мусорные баки, кидать камни и петарды в полицейских, которые в ответ начали применять спецсредства. Масштабные протесты продолжались до глубокой ночи.
Вучич отклонил ультиматум и обвинил протестующих в попытке государственного переворота, подчеркнув, что она провалилась. Сербский президент заявил, что за антиправительственными акциями стоят «иностранные силы» и пообещал, что все причастные к погромам будут привлечены к ответственности.
Протесты в Сербии не затихают уже несколько месяцев, они перешли в активную фазу после трагического инцидента в Нови-Саде осенью 2024 года, когда погибли 15 человек при обрушении козырька вокзала. С тех пор студенты и другие представители оппозиции регулярно проводят уличные акции с требованиями о проведении досрочных выборов и реформ. В марте этого года часть активистов разбила палаточный лагерь возле здания администрации президента.