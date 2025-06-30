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Столкновения в Сербии. Фоторепортаж

В эти выходные в Сербии вспыхнули новые акции протеста. По информации организаторов, протестующие заблокировали дороги и транспортные узлы в 19 из 29 городов страны. Только в Белграде в результате беспорядков 28 июня пострадали 48 полицейских, задержаны 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Протесты начались еще в субботу, когда в Белграде на площадь Славия и близлежащие улицы вышли около 36 тысяч человек. К митингу готовились заранее, дата проведения — 28 июня была выбрана не случайно. В субботу истек срок ультиматума, который сербские активисты ранее выдвинули президенту страны Александру Вучичу. Протестующие стали требовать отставки действующего президента и назначения внеочередных парламентских выборов после того, как требования, выдвинутые ими ранее, не были выполнены.

Источник: AP 2024

Студенты и другие участники акции протеста вышли на улицы Белграда с заявлениями о нелегитимности действующей власти и объявили о начале кампании гражданского неповиновения по всей стране. Новая волна несогласия с политикой Вучича переросла в столкновения с полицейскими.

Источник: AP 2024

Стражи порядка стали применять силу, когда протестующие направились к зданию сербского парламента с площади Славия. Они стали жечь мусорные баки, кидать камни и петарды в полицейских, которые в ответ начали применять спецсредства. Масштабные протесты продолжались до глубокой ночи.

Источник: AP 2024

Вучич отклонил ультиматум и обвинил протестующих в попытке государственного переворота, подчеркнув, что она провалилась. Сербский президент заявил, что за антиправительственными акциями стоят «иностранные силы» и пообещал, что все причастные к погромам будут привлечены к ответственности.

Источник: AP 2024

Протесты в Сербии не затихают уже несколько месяцев, они перешли в активную фазу после трагического инцидента в Нови-Саде осенью 2024 года, когда погибли 15 человек при обрушении козырька вокзала. С тех пор студенты и другие представители оппозиции регулярно проводят уличные акции с требованиями о проведении досрочных выборов и реформ. В марте этого года часть активистов разбила палаточный лагерь возле здания администрации президента.

Источник: AP 2024
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