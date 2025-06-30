Столкновения в Сербии. Фоторепортаж

Протесты в Сербии не затихают уже несколько месяцев, они перешли в активную фазу после трагического инцидента в Нови-Саде осенью 2024 года, когда погибли 15 человек при обрушении козырька вокзала. С тех пор студенты и другие представители оппозиции регулярно проводят уличные акции с требованиями о проведении досрочных выборов и реформ. В марте этого года часть активистов разбила палаточный лагерь возле здания администрации президента.