Два рыбака утонули в Нижегородской области в выходные

В результате один из пострадавших смог самостоятельно добраться до берега. Второй, 41-летний мужчина, утонул. 28 июня уже в районе села Федурино двое мужчин рано утром вышли на рыбалку на лодке «Казанка» по Городецкому водохранилищу. Когда в назначенное время они не вернулись, начались поисковые работы. Позже вдоль береговой линии был найден один из рыбаков. Поиски второго мужчины продолжаются.