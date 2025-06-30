Уголовное дело завели из-за смертельного ДТП на Бекетова

В полиции завели уголовное дело из-за смертельного ДТП на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, страшное ДТП произошло поздно вечером 29 июня. На улице Бекетова столкнулись два легковых автомобиля. От сильного удара одну из машин отбросило в автобусную остановку, где в этот момент находились люди.
В аварии погибли два человека. Трое пострадавших находятся в больнице, с ними по-прежнему работают врачи. Аварией заинтересовалась прокуратура, специалисты проводят проверку. В полиции по данному происшествию завели уголовное дело.