Скутер сбил ребенка на набережной в Усть-Каменогорске

«Указанный участок обслуживается в две смены сотрудниками батальона патрульной полиции. Владелец скутера привлечен к административной ответственности в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
Сообщается, что инцидент произошел вчера, 29 июня, на новой набережной Ульбы за Дворцом спорта имени Б. Александрова.
По словам очевидцев, это произошло на пешеходной дорожке, где часто играют дети.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области, по этому факту зарегистрировано заявление, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как пояснила пресс-служба, 20-летний владелец сдавал скутер в аренду. Отмечается, что личность того, кто совершил наезд на ребенка, устанавливается.