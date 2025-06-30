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Трагический исход ДТП в Калининграде: погиб велосипедист

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 июня на улице Катина в Калининграде.

Источник: KaliningradToday

По информации ГИБДД, в результате аварии погиб мужчина 1984 года рождения. Он управлял велосипедом и пересекал проезжую часть, когда был сбит автомобилем Audi под управлением водителя 2003 года рождения.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведётся сбор необходимой информации для выяснения причин аварии.