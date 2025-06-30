Что известно о пропаже 400 кг обогащенного урана в Иране

В Пентагоне опасения по поводу перебазирования запасов обогащенного урана Ираном считают напрасными. Глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что не располагает информацией о том, что Исламская республика смогла куда-то переместить ядерные запасы. Президент США Дональд Трамп также считает, что иранцы не смогли это сделать. В разговоре с журналистом Fox News он заявил, что ядерщики республики не спрятали бы уран, так как это «опасно, очень, очень тяжело, очень трудно сделать». Кроме того, политик подчеркнул, что для Ирана удары были неожиданными, никто не предупреждал власти республики об атаках.