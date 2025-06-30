Что известно о пропаже 400 кг обогащенного урана в Иране

Президент США Дональд Трамп заверил, что удары Пентагона с использованием противобункерных бомб были результативными и все крупнейшие объекты ядерной инфраструктуры Ирана полностью разрушены. Однако в МАГАТЭ утверждение не подтвердили, уточнив, что для этого потребуется провести обследование.
Основное хранилище обогащенного урана находилось на предприятии в Фордо. Завод располагается глубоко под землей, под толщей горных пород. По информации МАГАТЭ, иранские ядерщики в Фордо до ракетных ударов смогли обогатить 400 кг урана до чистоты 60%. Если материал удалось сохранить и ученые поднимут уровень его обогащения до оружейного, то этого хватит для создания девяти ядерных боезарядов.
Ранее Иран утверждал, не занимается созданием ядерного оружия, а разведывательные службы Пентагона подтверждали, что никаких разработок по созданию ядерных боеголовок в Исламской Республике не ведется. МАГАТЭ заявляло, что не в состоянии подтвердить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана, однако не владеет информацией о программе по созданию ядерного оружия. Эксперты считают, что обогащенный до 60% уран не требуется для реализации программы мирного атома. Для гражданского использования иранцам хватило бы урана, обогащенного до уровня 5%.
«Иранские запасы урана, обогащенного на 60%, возможно, и не были частью “миссии”, но они представляют собой значительный риск дополнительного обогащения, особенно если имеются неучтенные центрифуги», — объяснила Reuters Келси Дэвенпорт из Ассоциации по контролю над вооружениями США.
Глава агентства Рафаэль Гросси, оценивая урон в Фордо после атаки США, заявил, что центрифуги, которые применялись для обогащения урана, скорее всего, разрушены, так как являются устройствами, чувствительными к ударам. При этом он подчеркнул, что в МАГАТЭ до сих пор не знают, что в Фордо произошло с девятью тоннами урана, 400 кг из которых прошли процесс по увеличению доли изотопа.
Экс-инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен, в настоящее время являющийся сотрудником аналитического центра Стимсона в США, рассказал информагентству, что для того, чтобы в полной мере оценить ущерб, нанесенный ядерной инфраструктуре Ирана, необходимо будет извлечь материалы из поврежденных объектов, провести ряд экспертиз, оценить пробы окружающей среды, а это потребует не только значительных усилий, но и времени. По мнению эксперта, часть материалов нельзя будет достать из-под завалов, а другая — может считаться утерянной после ударов.
Reuters утверждает, что у Ирана была возможность перевезти обогащенный уран в безопасное хранилище до американской бомбардировки. Гросси сообщал, что иранские власти 13 июня, сразу после старта израильской операции «Восстающий лев», заверили его, что предпринимают меры по защите своих ядерных запасов. Глава МАГАТЭ предполагает, что это могло быть свидетельством того, что уран транспортировали из Фордо в другое место.
Западный дипломат подтвердил эту версию. На условиях анонимности он рассказал Reuters, что иранцы могли вывезти уран до старта бомбардировок ЦАХАЛ и Пентагона, так как знали, что будут атакованы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные за несколько дней до удара США. На фото была колонна грузовиков за пределами Фордо.
В Пентагоне опасения по поводу перебазирования запасов обогащенного урана Ираном считают напрасными. Глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что не располагает информацией о том, что Исламская республика смогла куда-то переместить ядерные запасы. Президент США Дональд Трамп также считает, что иранцы не смогли это сделать. В разговоре с журналистом Fox News он заявил, что ядерщики республики не спрятали бы уран, так как это «опасно, очень, очень тяжело, очень трудно сделать». Кроме того, политик подчеркнул, что для Ирана удары были неожиданными, никто не предупреждал власти республики об атаках.
До старта июньской израильской военной операции против Ирана МАГАТЭ имело возможность проверять иранские объекты по обогащению урана и даже круглосуточно следило за процессом по условиям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). После ударов Израиля и США Иран закрыл доступ агентства к своей ядерной программе.
О подслушанной беседе The Washington Post сообщили сразу четыре источника. Один из собеседников издания обратил внимание, что перехваченный разговор иранцев не может дать полной картины о разрушениях. В Белом доме статью назвали абсурдом. Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Washington Post способствует совершению преступлений — публикует утечки, «вырванные из контекста». Представительница Белого дома подчеркнула, что после бомбардировки США ядерной инфраструктуры в Исламской Республике иранская программа создания ядерного оружия «завершена».
Ранее CNN и The New York со ссылкой на высокопоставленных чиновников США рассказали, что американский удар 22 июня не полностью уничтожил возможности Ирана по созданию ядерного оружия, а только лишь отбросил ядерную программу иранцев на несколько лет назад.