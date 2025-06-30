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Брат убитой в Астане девушки пошел на поправку

Врачи стабилизировали состояние подростка, получившего ножевые ранения при нападении в ЖК «Millennium Park», где погибла его сестра. Сейчас его готовят к выписке.

Источник: Курсив

15-летнего брата погибшей девушки доставили 22 июня в столичную детскую больницу № 2 с колото-резаными ранами задней грудной клетки. Он был госпитализирован в отделение экстренной хирургии. Сейчас состояние пациента стабильное, его жизни ничего не угрожает.

«Состояние стабильное с улучшением. В ближайшие дни планируется выписка из стационара», — сообщили в управлении здравоохранения Астаны.

Подросток пострадал в день убийства его старшей сестры. По данным полиции, 22 июня около 20:30 в квартире жилого комплекса «Millennium Park» обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Подозреваемый — ее бывший молодой человек.

После убийства он напал на брата девушки, а затем закрылся в квартире. Прибывшим сотрудникам полиции 21-летний мужчина сдался добровольно.