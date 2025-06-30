Брат убитой в Астане девушки пошел на поправку

15-летнего брата погибшей девушки доставили 22 июня в столичную детскую больницу № 2 с колото-резаными ранами задней грудной клетки. Он был госпитализирован в отделение экстренной хирургии. Сейчас состояние пациента стабильное, его жизни ничего не угрожает.
«Состояние стабильное с улучшением. В ближайшие дни планируется выписка из стационара», — сообщили в управлении здравоохранения Астаны.
Подросток пострадал в день убийства его старшей сестры. По данным полиции, 22 июня около 20:30 в квартире жилого комплекса «Millennium Park» обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Подозреваемый — ее бывший молодой человек.
После убийства он напал на брата девушки, а затем закрылся в квартире. Прибывшим сотрудникам полиции 21-летний мужчина сдался добровольно.