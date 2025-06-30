Брат убитой в Астане девушки пошел на поправку

15-летнего брата погибшей девушки доставили 22 июня в столичную детскую больницу № 2 с колото-резаными ранами задней грудной клетки. Он был госпитализирован в отделение экстренной хирургии. Сейчас состояние пациента стабильное, его жизни ничего не угрожает.