Бастрыкин забрал у Екатеринбурга резонансное дело азербайджанцев

По версии следствия, члены этнической группировки, в которую входили уроженцы Азербайджана, совершили серию преступлений. Среди них — убийство в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году; убийство в 2011 году Икрама Гаджиева, умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.