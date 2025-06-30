Бастрыкин забрал у Екатеринбурга резонансное дело азербайджанцев

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы азербайджанцев в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Напомним, в СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство по найму».
По версии следствия, члены этнической группировки, в которую входили уроженцы Азербайджана, совершили серию преступлений. Среди них — убийство в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году; убийство в 2011 году Икрама Гаджиева, умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.
В рамках расследования уголовного дела 27 июня были задержаны 6 граждан РФ азербайджанского происхождения. Накануне, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих из них: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. В отношении Бакира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева срок задержания судом продлен на 72 часа.
Задержания происходили с применением силы. По словам полицейских, подозреваемые оказывали сопротивление. Несколько человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.
Во время обысков умерли двое подозреваемых: один от сердечной недостаточности, причину смерти второго устанавливают. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов.
По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров автомобилей и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. Также в ходе следствия проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.
Операция силовиков в Екатеринбурге вызвала большой резонанс в Азербайджане. Там отменили все мероприятия с российским участием, а также визит зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. Кроме того, парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. Заседание должно было пройти в Москве.