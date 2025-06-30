Незаконная попытка вывоза янтаря пресечена таможенниками

Специалисты-эксперты подтвердили, что обнаруженные предметы представляют собой янтарь различных видов: как необработанный, так и прошедший обработку, а также заготовки из этого ценного минерала. Общий вес изъятого составил более 48 килограммов, а его рыночная стоимость оценивается в 2,2 миллиона рублей.