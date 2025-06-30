Незаконная попытка вывоза янтаря пресечена таможенниками

На таможенном посту в Чернышевском был остановлен автомобиль, которым управлял российский гражданин. При тщательном досмотре транспортного средства в нестандартном месте — внутри газового баллона под днищем — были найдены спрятанные предметы.
Специалисты-эксперты подтвердили, что обнаруженные предметы представляют собой янтарь различных видов: как необработанный, так и прошедший обработку, а также заготовки из этого ценного минерала. Общий вес изъятого составил более 48 килограммов, а его рыночная стоимость оценивается в 2,2 миллиона рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. В ходе расследования удалось выйти на других участников предполагаемого преступного сообщества.
У подозреваемых обнаружено значительное количество янтаря — свыше 2,5 тонн, включая различные изделия из этого минерала. На всю изъятую продукцию отсутствовали необходимые разрешительные документы.
В настоящее время проводится комплексная экспертиза изъятых материалов для установления их происхождения. Расследование уголовного дела продолжается.