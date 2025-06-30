Москалькова обратилась в генпрокуратуру после задержаний в азербайджанской диаспоре

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Поводом стал официальный запрос от омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, поступивший после задержаний представителей азербайджанской диаспоры 27 июня.
«В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня», — заявила Москалькова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ходатайствовала о проведении прокурорской проверки, чтобы оценить законность и обоснованность действий правоохранительных органов.
Особое внимание Москалькова в запросе уделила вопросам соблюдения прав граждан в ходе оперативных мероприятий. Также она добавила, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. По ее словам, региональный омбудсмен активно взаимодействует с адвокатами и представителями азербайджанской общины, чтобы обеспечить соблюдение всех правовых процедур.
В Екатеринбурге 27 июня были проведены масштабные задержания граждан Азербайджана в связи с расследованием убийства предпринимателя, произошедшего в 2001 году, а также ряда других преступлений, совершенных в прошлые годы. МИД Азербайджана обратился к российским властям с требованием обеспечить всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств данного дела. Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, а также отказался от участия в межпарламентском заседании с Россией.