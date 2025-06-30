Москалькова обратилась в генпрокуратуру после задержаний в азербайджанской диаспоре

В Екатеринбурге 27 июня были проведены масштабные задержания граждан Азербайджана в связи с расследованием убийства предпринимателя, произошедшего в 2001 году, а также ряда других преступлений, совершенных в прошлые годы. МИД Азербайджана обратился к российским властям с требованием обеспечить всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств данного дела. Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, а также отказался от участия в межпарламентском заседании с Россией.