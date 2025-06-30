Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале

Он уточнил, что в 2001 года было совершено заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурге предпринимателя Юнуса Пашаева, который отказывался платить «взносы» ОПГ. В 2010 году друга убитого Фехруза Ширинова, который знал о преступной деятельности группировки, также попытались убить, однако пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе с сыном задержал преступника. Посредник покушения начал вымогать у группировки вознаграждение за молчание, однако его вывезли на кладбище и сломали ноги, в результате чего он стал инвалидом и впоследствии скончался, добавил источник.