Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге занимаются незаконной деятельностью с конца 1990-х годов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим продлен срок содержания на 72 часа.
СК РФ 30 июня сообщил, что резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге будет передано в центральный аппарат СК. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России, мотивом которых, по версии следствия, стал раздел влияния в бизнесе.
«С конца 90-х — начала 2000-х ряд “уважаемых предпринимателей” занимаются незаконной деятельностью по продаже наркотиков, алкогольной, табачной продукции, ведут игорную деятельность, курируют вопросы проституции и распространения порнографических материалов», — сказал собеседник агентства.
В том числе, по данным силовых структур, один из членов ОПГ в 2012 году был осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, еще один в 2007 году получил срок по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
«Значительная часть родственников и сами члены организованной группы официального нигде не работали, под прикрытием главаря продолжали заниматься незаконной деятельностью. При этом у каждого имеется дорогостоящая недвижимость в центре Екатеринбурга, множество машин премиум-класса», — добавил источник.
Он уточнил, что в 2001 года было совершено заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурге предпринимателя Юнуса Пашаева, который отказывался платить «взносы» ОПГ. В 2010 году друга убитого Фехруза Ширинова, который знал о преступной деятельности группировки, также попытались убить, однако пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе с сыном задержал преступника. Посредник покушения начал вымогать у группировки вознаграждение за молчание, однако его вывезли на кладбище и сломали ноги, в результате чего он стал инвалидом и впоследствии скончался, добавил источник.
Помимо этого, в 2011 году был убит владелец крупной овощебазы в Екатеринбурге Икрам Гаджиев, который, предположительно, был причастен к жестокому избиению Ширинова.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски «по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана».