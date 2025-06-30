Сильный ветер в воскресенье повалил в Беларуси более полусотни деревьев

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра, который атаковал Беларусь в минувшее воскресенье, сообщили в МЧС страны.
Там проинформировали, что всего по республике стихия повалила более 60 деревьев.
«По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 20 м/с зафиксированы 62 случая падения деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и г. Минске», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В результате падения дерева и ветки с дерева получили ушибы и ссадины 3 человека, в том числе 1 ребенок в Минске и в Молодечно, пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, рассказали в МЧС.
Кроме того, по данным ведомства, деревьями были повреждены три автомобиля — это произошло в Минской, Могилевской областях и в столице.
На Минщине вследствие прохождения грозового фронта зафиксировано 14 случаев падения деревьев в 8 районах: Борисовском, Воложинском, Дзержинском, Копыльском, Минском, Молодечненском, Пуховичском и Солигорском. В 11 случаях распиловка деревьев проводилась работниками МЧС.
«В столице работниками МЧС была оказана техническая помощь организациям и населению в 20 случаях по распиловке упавших (аварийных) деревьев и веток деревьев, снятию аварийного рекламного полотна с билборда, демонтажу аварийного листа жести с кровли жилого дома и поликарбоната с остановочного пункта, поднятию упавших декоративных мемориальных стендов, снятию аварийного элемента отделки фасада здания», — рассказали в министерстве.
В свою очередь спасатели Гродненской области оказывали помощь в распиловке поваленных на проезжую часть деревьев в Волковысском (2), Вороновском (1) и Гродненском (2) районах, а также в Гродно (1).
На Витебщине подразделения МЧС были привлечены к уборке упавших деревьев 16 раз. Выезды осуществлялись в Бешенковичский, Витебский, Полоцкий, Городокский, Докшицкий, Лиозненский, Глубокский, Россонский и Шумилинский районы. В результате падения деревьев никто не пострадал, проинформировали в МЧС.
Накануне Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на понедельник из-за сильного ветра — порывы ветра по-прежнему местами будут достигать 20 метров в секунду.