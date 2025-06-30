Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха

Сухая растительность на горе Кастель загорелась накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь распространился до пяти гектаров. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий человеческий фактор стал причиной пожара.