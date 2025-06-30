Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха

Напомним, в поселке Лазурное, под Алуштой тушат лесной пожар, его площадь составляет пять гектаров. Сейчас возгорание локализовано.
«По результатам социально-гигиенического мониторинга воздуха отклонения не зарегистрированы», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее в понедельник начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин рассказал журналистам, что к ликвидации пожара на горе Кастель подключены 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты проливают отдельные очаги, а также готовятся к ухудшению погодных условий.
Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, который находится на месте, глава городской администрации Алушты Галина Огнева, до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.
Сухая растительность на горе Кастель загорелась накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь распространился до пяти гектаров. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий человеческий фактор стал причиной пожара.