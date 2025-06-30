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Погибшего туриста подняли со дна озера в Сочи

48-летний турист утонул в озере на базе отдыха в Сочи.

Источник: соцсети

Погибшего туриста подняли со дна озера в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Все произошло на базе отдыха «Вольница». 48-летний мужчина отдыхал с компанией. В какой-то момент он решил с небольшого пирса решил доплыть до середины озера. Но, остановившись, резко ушел под воду.

За мужчиной поплыл его друг. Но утонувшего туриста найти не смогли.

Купаться в этом озере на территории базы отдыха запрещено. Но турист, несмотря на запреты, оказался в воде. Мужчину обнаружили водолазы на глубине около трех метров и почти в пяти метрах от берега.

«Погибшего жителя Иркутской области эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.