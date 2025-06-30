Погибшего туриста подняли со дна озера в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Все произошло на базе отдыха «Вольница». 48-летний мужчина отдыхал с компанией. В какой-то момент он решил с небольшого пирса решил доплыть до середины озера. Но, остановившись, резко ушел под воду.
За мужчиной поплыл его друг. Но утонувшего туриста найти не смогли.
Купаться в этом озере на территории базы отдыха запрещено. Но турист, несмотря на запреты, оказался в воде. Мужчину обнаружили водолазы на глубине около трех метров и почти в пяти метрах от берега.
«Погибшего жителя Иркутской области эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.