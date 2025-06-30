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Не отключил напряжение. Стали известны подробности гибели мужчины в Брестском районе

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Приборово Брестского района 28 июня во дворе дома обнаружено тело 60-летнего мужчины с электротравмами. Стали известны подробности трагедии. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина производил работы с электричеством, не отключив напряжение. В руках у него обнаружены часть кабеля и плоскогубцы.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Следственный комитет напоминает: всегда отключайте напряжение перед любыми работами с электропроводкой или электроприборами. Старая и неисправная проводка — источник смертельной опасности! Не следует проводить электроработы самостоятельно, нужно доверять только квалифицированным специалистам.