Не отключил напряжение. Стали известны подробности гибели мужчины в Брестском районе

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина производил работы с электричеством, не отключив напряжение. В руках у него обнаружены часть кабеля и плоскогубцы.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
Следственный комитет напоминает: всегда отключайте напряжение перед любыми работами с электропроводкой или электроприборами. Старая и неисправная проводка — источник смертельной опасности! Не следует проводить электроработы самостоятельно, нужно доверять только квалифицированным специалистам.