СК возбудил дело после исполнения песни про Бандеру подростками в Тольятти

Ранее в Сети распространилось видео, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню о Бандере. Предположительно, кадры были сняты в парке Победы в Тольятти.
«В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно поручению руководителя СУ СК России по региону Павла Олейника, было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). На данный момент следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.
Ранее в этот же день сообщалось о пресечении деятельности экстремистской группы, состоящей из подростков. Для пропаганды своих убеждений глава сообщества создал открытый канал в мессенджере, в котором опубликовывал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей различных религиозных и национальных групп.