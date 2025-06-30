СК возбудил дело после исполнения песни про Бандеру подростками в Тольятти

Ранее в этот же день сообщалось о пресечении деятельности экстремистской группы, состоящей из подростков. Для пропаганды своих убеждений глава сообщества создал открытый канал в мессенджере, в котором опубликовывал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей различных религиозных и национальных групп.