Миллион рублей перевел мошенникам подросток из Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда произошла вопиющая история. Семья лишилась более миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников, которые умело манипулировали 17-летним подростком, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Все началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником Министерства науки. Он сообщил, что необходимо «подтвердить» участие подростка в январском тестировании. Под этим предлогом юношу убедили создать «новый аккаунт» и включить демонстрацию экрана. Доверчивый подросток следовал инструкциям, не подозревая, что открывает мошенникам доступ к своему телефону.
Вскоре на телефон начали поступать SMS-сообщения с кодами для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Подросток не придал этому значения, а злоумышленники получили доступ к учётной записи. Дальше ему звонили другие «специалисты», представлявшиеся сотрудниками Роскомнадзора, силовых ведомств и Росфинмониторинга. Сценарий был выстроен так, чтобы запугать юношу: его убеждали, что на его имя открыт банковский счёт, с которого переведены деньги «в пользу вражеского государства» и что ему грозит уголовное преследование.
Мошенники, действуя как опытные психологи, заявили, что все разговоры прослушиваются и запретили рассказывать кому-либо о происходящем. Под их давлением подросток, не выдержав нервного напряжения, открыл семейный сейф, забрал все имеющиеся средства — свыше 1 миллиона рублей. Затем по указанию преступников он купил мобильный телефон, установил специальное приложение и через банкомат в несколько операций перевел деньги на счета, подконтрольные аферистам.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.