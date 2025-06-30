Миллион рублей перевел мошенникам подросток из Волгограда

Вскоре на телефон начали поступать SMS-сообщения с кодами для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Подросток не придал этому значения, а злоумышленники получили доступ к учётной записи. Дальше ему звонили другие «специалисты», представлявшиеся сотрудниками Роскомнадзора, силовых ведомств и Росфинмониторинга. Сценарий был выстроен так, чтобы запугать юношу: его убеждали, что на его имя открыт банковский счёт, с которого переведены деньги «в пользу вражеского государства» и что ему грозит уголовное преследование.